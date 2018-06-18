Усик сразится с Гассиевым 21 июля в Москве

Поединок пройдет на арене спортивного комплекса "Олимпийский"

Финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между Александром Усиком (14-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) пройдет 21 июля в Москве. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.

Поединок состоится на главной крытой арене столицы РФ - спортивном комплексе "Олимпийский".

Запланированный изначально на 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия) бой между россиянином и украинцем пришлось перенести из-за травмы последнего. После этого российская сторона всячески пыталась заполучить право на проведения поединка. Изначально Усик говорил, что не будет драться с Гассиевым в России, но на прошлой неделе изменил свое мнение.

Напомним, ранее сайт BoxingTalk сообщил, что команда Гассиева нашла альтернативу бою с Усиком. Однако украинский боксер отметил, что сообщения о том, что бой с Муратом не состоится - ложь.