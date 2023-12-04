ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усик – Ф'юрі. Зірка "Динамо" з навиками боксера дав прогноз на битву чемпіонів

Київ, Понеділок 04 грудня 2023 15:51
UA EN RU
Усик – Ф'юрі. Зірка "Динамо" з навиками боксера дав прогноз на битву чемпіонів Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі вийдуть в ринг у лютому 2024 року (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Це буде крутий поєдинок, бажаю Олександру успіху, щоб поменше синців було у нього. Тайсон Ф'юрі мені теж подобався якийсь час. Мене інколи порівнюють з ним, коли я боксую. Трішки неспокійно, такий здоровий він, але я впевнений, Олександр доведе, що він – абсолютний чемпіон", – заявив Бущан.

Зірковий воротар багато років і сам займається боксом. Кіпер тренується під керівництвом Єгора Голуба, який відомий співпрацею з професіональним боксером Денисом Берінчиком. Тренер раніше відзначив схожість Бущана та Ф'юрі за антропометрією і стилем.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Олександр Усик Тайсон Ф'юрі УПЛ Бокс Чемпионат Украины
NEWS
В Україні створюють "довгі Нептуни": що про них відомо
В Україні створюють "довгі Нептуни": що про них відомо
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС