Усик – Ф'юрі. Зірка "Динамо" з навиками боксера дав прогноз на битву чемпіонів
Голкіпер збірної України та київського "Динамо" Георгій Бущан поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com.
Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.
"Це буде крутий поєдинок, бажаю Олександру успіху, щоб поменше синців було у нього. Тайсон Ф'юрі мені теж подобався якийсь час. Мене інколи порівнюють з ним, коли я боксую. Трішки неспокійно, такий здоровий він, але я впевнений, Олександр доведе, що він – абсолютний чемпіон", – заявив Бущан.
Зірковий воротар багато років і сам займається боксом. Кіпер тренується під керівництвом Єгора Голуба, який відомий співпрацею з професіональним боксером Денисом Берінчиком. Тренер раніше відзначив схожість Бущана та Ф'юрі за антропометрією і стилем.
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.
У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.
Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.
До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.
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