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Усик – Фьюри. Звезда "Динамо" с навыками боксера дал прогноз на битву чемпионов

Киев, Понедельник 04 декабря 2023 15:51
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Усик – Фьюри. Звезда "Динамо" с навыками боксера дал прогноз на битву чемпионов Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут в ринг в феврале 2024 года (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан поделился соображениями по поводу грядущего поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Tribuna.com.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Это будет крутой поединок, желаю Александру успеха, чтобы поменьше синяков было у него. Тайсон Фьюри мне тоже нравилось какое-то время. Меня иногда сравнивают с ним, когда я боксирую. Немножко беспокойно, такой здоровый он, но я уверен, Александр докажет, что он – абсолютный чемпион", – заявил Бущан.

Звездный вратарь много лет и сам занимается боксом. Кипер тренируется под руководством Егора Голуба, известного сотрудничеством с профессиональным боксером Денисом Беринчиком. Тренер ранее отметил схожесть Бущана и Фьюри по антропометрии и стилю.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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