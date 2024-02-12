Усик – Ф'юрі. Жертва обох боксерів здивував очікуваннями від битви чемпіонів

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Це чудовий поєдинок. Мені справді немає різниці, хто переможе, а хто – ні. Я хочу, щоб вони подарували нам чудовий бій. Мені начхати. Востаннє, коли ми бачили абсолютного чемпіона в суперважкій вазі, то ви, мабуть, ще мочилися в штани. Я правий?" – заявив Чісора.

За словами одіозного професіонала на прізвисько "Війна", більшість оглядачів світу боксу бігали довкола мам із дурними запитаннями, коли востаннє в хевівейті була битва за абсолют. Чісора за роки кар'єри перетинався і з Усиком, і зі Ф'юрі. Українцю він програв у 2020-му, а "Циганському Короля" поступився аж тричі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.