Усик – Фьюри. Жертва обоих боксеров удивила ожиданиями от битвы чемпионов

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Это отличный поединок. Мне действительно нет разницы, кто победит, а кто – нет. Я хочу, чтобы они подарили нам отличный бой. Мне плевать. В последний раз, когда мы видели абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, то вы, наверное, еще мочились в штаны. Я прав?" – заявил Чисора.

По словам одиозного профессионала по прозвищу "Война", большинство обозревателей мира бокса бегали вокруг мам с глупыми вопросами, когда в последний раз в хевивейте была битва за абсолют. Чисора за годы карьеры пересекался и с Усиком, и с Фьюри. Украинцу он проиграл в 2020-м, а "Цыганскому Королю" уступил аж трижды.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.