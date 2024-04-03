Усик – Ф'юрі. Український напівважковаговик проведе бій у розігріві битви чемпіонів

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Лапін у статусі чемпіона IBO Continental в напівважкій вазі зустрінеться з португальським боксером Октавіу Пудівітром. Обидва боксери провели по 9 поєдинків на профі-рингу. Українець лише перемагав (тричі – нокаутом), а от піренеєць чотири рази достроково завершив бої при одній поразці.

Торік у серпні Лапін завоював титул в андеркарді бою Усика проти британця Дюбуа, коли переміг німця Шварца – в 6-му раунді команда опонента викинула білий рушник. Натомість у жовтні він упевнено здолав чорногорця Скрієлі. Бій завершився вже в другому раунді.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.