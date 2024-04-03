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Усик – Фьюри. Украинский полутяжеловес проведет бой на разогреве битвы чемпионов

Фото: Даниэль Лапин выйдет в ринг 18 мая (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Даниэль Лапин пополнил список участников большого вечера бокса в Эр-Рияде, главным событием которого станет поединок его соотечественника Александра Усика и британца Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом заявил глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram функционера.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Лапин в статусе чемпиона IBO Continental в полутяжелом весе встретится с португальским боксером Октавиу Пудивитром. Оба боксера провели по 9 поединков на профи-ринге. Украинец только побеждал (трижды – нокаутом), а вот пиренеец четырежды досрочно завершил бои при одном поражении.

В августе прошлого года Лапин завоевал титул в андеркарде боя Усика против британца Дюбуа, когда победил немца Шварца – в 6-м раунде команда оппонента выбросила белое полотенце. В октябре он уверенно одолел черногорца Скриели. Бой завершился уже во втором раунде.

 

 

 

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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