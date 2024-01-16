Жертви Усика та Ф'юрі узгодили новий бій-виставу в боксі: відео першої битви поглядів
Промоутери британця Ентоні Джошуа та камерунця Френсіса Нганну домовилися про організацію боксерського поєдинку, а зіркові бійці вже розпочали просування заходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Matchroom Boxing.
Бій Джошуа – Нганну відбудеться 8 березня в Саудівській Аравії. У ринг боксери вийдуть в тамтешній столиці Ер-Ріяді. Поєдинок розпочнеться не раніше 21:00 за київським часом.
Колишній чемпіон світу в хевівейті за версією низки організацій та екс-чемпіон UFC напередодні провели першу битву поглядів. У дебютній грі нервів на публіці експерти констатували "нічию", адже і Джошуа, і Нганну фактично водночас повернулися до журналістів. Вони також разом попозували для фотокореспондентів і відповіли на запитання преси.
Згодом промоутерська компанія Matchroom Boxing презентувала офіційний постер поєдинку. На плакаті м'язисті та агресивні бійці зійшлися обличчям до обличчя на фоні архітектури Ер-Ріяда. Шрифти дизайнери запозичили з графіки для ігор на приставках 90-х.
Пряма мова
"Я збираюся дуже наполегливо тренуватися, робити всі потрібні речі. Я виходжу на бій у статусі андердога, щоб виграти цей поєдинок. Свій останній бій я не вважаю еталонним. Я думаю, що в мене все вийде. Усвідомлюю, де перебуваю зараз. Я лише початківець, тож безумовно ставатиму кращим і кращим. Ось так я бачу майбутнє", – зізнався Нганну.
"Він бачив таких людей, як я. Я бачив таких, як він – багато разів ще тоді, коли він був у нижчій вазі. Чекаю на цей виклик із нетерпінням, і він справді буде добрим. І я, і він можемо розраховувати на удар. Ми обидва вміємо боксувати – Нганну вже довів це раніше. Ми можемо битися. Це буде хороший поєдинок", – парирував Джошуа.
Попередні поєдинки та перспективи
Нганну дебютував на профі-рингу боєм проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Камерунець зумів відправити британця в нокдаун, але таки програв поєдинок "Циганському Королю". Перемогу Ф'юрі віддали судді – роздільним рішенням.
Натомість Джошуа після двох поразок від українця Олександра Усика та втрати чемпіонських поясів розпочав заново шлях на вершину хевівейту. Торік британський боксер тричі виходив у ринг і здобув три перемоги. За очками він здолав американця Джермейна Френкліна, а фіна Роберта Хеленіуса та шведа Отто Валліна здолав нокаутами.
Зірковий промоутер Френк Воррен обережно натякнув на наступного суперника переможця битви Джошуа – Нганну. Посередники намагатимуться організувати бій з майбутнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Він визначиться 17 лютого в поєдинку Усика та Ф'юрі.
"Чи хотіли б ми побачити переможця в бою з переможцем поєдинку Джошуа – Нганну? У боксі всі хотіли би це побачити. Тож кожен має те, до чого прагнути. Це грандіозна мить для боксу", – заявив Воррен.
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