Усик – Ф'юрі. Промоутер українця озвучив дедлайн для перемовин про бій

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі може не відбутися, якщо деталі бою не узгодять до кінця тижня.

Про це розповів промоутер Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out .

Представник чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO підтвердив, що незабаром завершиться виділений на перемовини термін. Якщо команді Усика не вдасться домовитися з британцем про бій, то українець проведе обов'язковий захист одного з титулів.

"Опівдні я зустрінуся з Джорджем Ворреном і намагатимуся отримати розуміння, чи проводимо ми цей бій, чи ні. Щось, можливо, зміниться до того часу. Якщо ж ні, то будемо розглядати обов'язковий захист", – заявив Красюк.

Напередодні промоутер звинуватив Ф'юрі у відмові справедливо розділити призові за об'єднавчий поєдинок. Команда Усика запропонувала співвідношення гонорарів 60/40 на користь переможця бою за абсолют. Натомість "Циганський Король" прагне заробити більше за будь-якого підсумку поєдинку.

Раніше з'явилися обов'язкові претенденти на пояси українського боксера. Джо Джойс матиме право позмагатися за титул чемпіона за версією WBO, Даніель Дюбуа – за пояс WBA, а Філіп Хрговіч – за титул IBF. Усик зібрав свою колекцію після двох перемог над Ентоні Джошуа.