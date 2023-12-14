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Усик – Ф'юрі. Українець отримав спаринг-партнерів перед битвою чемпіонів

Валенсія, Четвер 14 грудня 2023 14:19
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Усик – Ф'юрі. Українець отримав спаринг-партнерів перед битвою чемпіонів Фото: Олександр Усик тренується перед боєм в Іспанії (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Команда українського боксера Олександра Усика підшукала для свого підопічного суперників на період підготовки до протистояння з британцем Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Співрозмовник видання із оточення Усика підтвердив, що команда українського чемпіона підписали контракти з трьома спаринг-партнерами. Їх відібрали з понад півсотні кандидатів, які відповідали раніше заявленим вимогам.

"Вони з різних куточків світу, відрізняються за досвідом, і ми вважаємо, що такі спаринги не лише допоможуть Олександру підготуватися до бою. Якості наших спаринг-партнерів легко впізнати – подібні до Ф'юрі фізичні характеристики. Вони справді кремезні хлопці! Набір же спаринг-партнерів для Усика продовжується", – заявив неназваний співрозмовник.

Раніше команда Усика розпочала пошуки спаринг-партнерів для українця. У мережі з'явився перелік вимог до потенційних учасників табору чемпіона. Ідеальний суперник Усика на тренуваннях повинен бути максимально схожий на Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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