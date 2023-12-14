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Усик – Фьюри. Украинец получил спарринг-партнеров перед битвой чемпионов

Валенсия, Четверг 14 декабря 2023 14:19
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Усик – Фьюри. Украинец получил спарринг-партнеров перед битвой чемпионов Фото: Александр Усик тренируется перед боем в Испании (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Команда украинского боксера Александра Усика подыскала для своего подопечного соперников на период подготовки к противостоянию с британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Собеседник издания из окружения Усика подтвердил, что команда украинского чемпиона подписали контракты с тремя спарринг-партнерами. Их отобрали из более полусотни кандидатов, отвечавших ранее заявленным требованиям.

"Они из разных уголков мира, отличаются по опыту, и мы считаем, что такие спарринги не только помогут Александру подготовиться к бою. Качества наших спарринг-партнеров легко узнать – подобны Фьюри физические характеристики. Они действительно коренастые парни! Набор же спарринг -партнеров для Усика продолжается", – заявил неназванный собеседник.

Ранее команда Усика приступила к поискам спарринг-партнеров для украинца. В сети появился список требований к потенциальным участникам лагеря чемпиона. Идеальный соперник Усика на тренировках должен быть максимально похож на Фьюри.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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