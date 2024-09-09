Усик очолив топ найоплачуваніших спортсменів України: заробив більше за всіх разом узятих

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик опинився нагорі рейтингу найбільш високооплачуваних українських спортсменів. Решта представників топ-15 спільно не дотягнули до заробітків боксера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes Ukraine .

До списку найзаможніших вітчизняних атлетів потрапили боксери, футболісти, баскетболісти та тенісистки. Усі вони заробили за рік 1,5 млн доларів і більше.

Усик збагатився орієнтовно на 54 млн "зелених". Відрив чемпіона від інших представників колосальний. Оборонець лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко, який опинився на другому місці в переліку, заробив "лише" 10 млн доларів, а вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик – 6,6 млн.

Представники України в Національній баскетбольній асоціації заробили понад 3 млн доларів. Оборонець з навиками форварда Святослав Михайлюк, якій влітку змінив чемпіонський "Бостон" на "Юту", отримав 3,5 млн, а центровий "Сакраменто" Олексій Лень – 3,3 млн доларів. Схожі заробітки боксера Василя Ломаченка (3,7 млн), футболістів збірної України Іллі Забарного (3,4 млн) та Віталія Миколенка (3 млн).

Найменше серед провідних спортсменів заробили зіркові тенісистки. Перша ракетка України Марта Костюк збагатилася орієнтовно на 1,5 млн "зелених". Тим часом найтитулованіша українка в історії Еліна Світоліна отримала близько 1,9 млн доларів.

Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів України

Олександр Усик – 54 млн доларів Олександр Зінченко – 10 млн Михайло Мудрик – 6,6 млн Анатолій Трубін – 4,9 млн Артем Довбик – 3,9 млн Василь Ломаченко – 3,7 млн Святослав Михайлюк – 3,5 млн Ілля Забарний – 3,4 млн Олексій Лень – 3,3 млн Віталій Миколенко – 3 млн Андрій Лунін – 2,8 млн Георгій Судаков – 1,9 млн Еліна Світоліна – 1,9 млн Віктор Циганков – 1,8 млн Марта Костюк – 1,5 млн

У доходи спортсменів потрапили виплати за контрактами та призові змагань в індивідуальних видах спорту. Окрім того, укладачі рейтингу врахували надходження від рекламних угод та інших джерел.