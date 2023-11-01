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Усик – Ф'юрі. Топ-інсайдер розкрив остаточну дату об'єднавчого поєдинку

Фото: Олександр Усик зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі в новому році (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Команди британського боксера Тайсона Ф'юрі та українця Олександра Усика домовилися про дату бою за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ESPN.

Об'єднавчий поєдинок відбудеться у лютому 2024 року. Бій за абсолют прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.

Усик і Ф'юрі підписали контракт на поєдинок за боксерську корону наприкінці вересня. Першим варіантом дати бою було 23 грудня. Утім, після важкого поєдинку британця проти бійця змішаних мистецтв Нганну в плани довелося внести корективи.

Попри те, що "Циганський Король" переміг за рішенням суддів, він провів у ринзі всі 10 раундів. Окрім того, Ф'юрі побував у нокдауні та отримав мінімум два розсічення. Команда Усика наполягала на проведенні поєдинку в грудні. Натомість оточення британського боксера ратувало за початок 2024-го.

Раніше промоутер Боб Арум розкрив ситуацію з призовим фондом поєдинку. Ф'юрі та Усик не ділитимуть гонорар, оскільки кожен із них узгодив суму призових окремо. Конкретні заробітки важковаговиків посередник озвучити відмовився.

 

 

До слова, українка Садовська підписала контракт із WWE у складі команди NXT.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс