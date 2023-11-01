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Усик – Фьюри. Топ-инсайдер раскрыл окончательную дату объединительного поединка

Фото: Александр Усик встретится с Тайсоном Фьюри в новом году (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Команды британского боксера Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика договорились о дате боя за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом заявил инсайдер Майкл Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ESPN.

Объединительный поединок состоится в феврале 2024 года. Бой за абсолют примет аравийская столица Эр-Рияд.

Усик и Фьюри подписали контракт на поединок за боксерскую корону в конце сентября. Первым вариантом даты боя было 23 декабря. Однако после тяжелого поединка британца против бойца смешанных искусств Нганну в планы пришлось внести коррективы.

Несмотря на то, что "Цыганский Король" победил по решению судей, он провел в ринге все 10 раундов. Кроме того, Фьюри побывал в нокдауне и получил минимум два рассечения. Команда Усика настаивала на проведении поединка в декабре. В то же время оцепление британского боксера спасало за начало 2024-го.

Ранее промоутер Боб Арум раскрыл ситуацию с призовым фондом поединка. Фьюри и Усик не будут делить гонорар, поскольку каждый из них согласовал сумму призовых в отдельности. Конкретные заработки тяжеловесов посредник озвучить отказался.

 

 

К слову, украинка Садовская подписала контракт с WWE в составе команды NXT.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс