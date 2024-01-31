Усик – Ф'юрі. Суперкомп'ютер зберіг інтригу перед битвою чемпіонів

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Суперкомп'ютер Betsie спрогнозував переможця головної події року в боксі. Шанси "Циганського Короля" виглядають кращими – 52% імовірності перемоги. Натомість на потенційний успіх Усика машина заклала 44%. Непопулярний у боксі підсумок із нічиєю малоймовірний (лише 4%).

Раніше українець назвав головну перевагу над Ф'юрі за лічені тижні до бою. Усик переконаний, що переміг в "іграх розуму" з британцем. На його переконання, він вже "проник" у голову суперника.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.