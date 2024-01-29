Усик – Ф'юрі. Українець розкрив перевагу за три тижні до битви чемпіонів
Український боксер Олександр Усик зробив гучну заяву перед поєдинком із британцем Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IFL TV.
Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.
"Тайсон Ф'юрі – це той, хто надто багато говорить. Ідея полягає в тому, щоб проникнути мені до голови. Та реальність така, що я в його голові", – розповів Усик.
Українець регулярно обмінюється з "Циганським Королем" публічними "уколами". З легкої руки Усика за опонентом закріпилося прізвисько "жадібне пузо". Натомість Ф'юрі регулярно називав майбутнього суперника "кроликом".
Що відомо про бій Усик – Ф'юрі
Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.
Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.
Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.
До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.
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