ua en ru
Ср, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усик – Ф'юрі. Суперкомп'ютер зберіг інтригу перед битвою чемпіонів

Ер-Ріяд, Середа 31 січня 2024 13:25
UA EN RU
Усик – Ф'юрі. Суперкомп'ютер зберіг інтригу перед битвою чемпіонів Фото: Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик вийдуть в ринг наприкінці зими (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Штучний інтелект не оминув увагою перший за тривалий час поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Суперкомп'ютер Betsie спрогнозував переможця головної події року в боксі. Шанси "Циганського Короля" виглядають кращими – 52% імовірності перемоги. Натомість на потенційний успіх Усика машина заклала 44%. Непопулярний у боксі підсумок із нічиєю малоймовірний (лише 4%).

Раніше українець назвав головну перевагу над Ф'юрі за лічені тижні до бою. Усик переконаний, що переміг в "іграх розуму" з британцем. На його переконання, він вже "проник" у голову суперника.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайсон Ф'юрі Бокс Олександр Усик
NEWS
Нові правила. Які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію: стислий переказ
Нові правила. Які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію: стислий переказ
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії