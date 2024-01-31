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Усик – Фьюри. Суперкомпьютер сохранил интригу перед битвой чемпионов

Эр-Рияд, Среда 31 января 2024 13:25
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Усик – Фьюри. Суперкомпьютер сохранил интригу перед битвой чемпионов Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик выйдут в ринг в конце зимы (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Искусственный интеллект не обошел вниманием первый за долгое время поединок за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Суперкомпьютер Betsie спрогнозировал победителя главного события года в боксе. Шансы "Цыганского Короля" выглядят лучше – 52% вероятности победы. В свою очередь на потенциальный успех Усика машина заложила 44%. Непопулярный в боксе результат с ничьей маловероятен (всего 4%).

Ранее украинец назвал главное преимущество над Фьюри за считанные недели до боя. Усик убежден, что победил в "играх разума" с британцем. По его убеждению, он уже "проник" в голову соперника.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Еще до поединка появился круг претендентов на первое сражение с абсолютным чемпионом в новом статусе. Среди них – обязательный претендент IBF Хргович, а также неудачники хевивейта последних лет вроде Уайлдера, Паркера и Джошуа.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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Тайсон Фьюри Бокс Александр Усик
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