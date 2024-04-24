Усик – Ф'юрі. Промоутер українця тверезо оцінив імовірність бою-реваншу

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Я не маю особливої впевненості, що бій-реванш відбудеться. Якщо Тайсон програє, то чи вистачить йому впевненості знову вийти в ринг? Теоретично так, але всі ми знаємо, що відбулося з реваншем проти Володимира Кличка", – розповів Красюк.

"Циганський Король" переміг Кличка-молодшого в листопаді 2015-го. Британський боксер здолав українця за очками та відібрав титули IBF, IBO, WBO та WBA. У наступному році мав відбутися реванш, але його спершу перенесли через травму Ф'юрі, а потім взагалі скасували через проблеми того з наркотиками.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.