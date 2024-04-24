Усик – Фьюри. Промоутер украинца трезво оценил вероятность боя-реванша

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"У меня нет особой уверенности, что бой-реванш состоится. Если Тайсон проиграет, хватит ли ему уверенности снова выйти в ринг? Теоретически да, но все мы знаем, что произошло с реваншем против Владимира Кличко", – рассказал Красюк.

"Цыганский Король" победил Кличко-младшего в ноябре 2015-го. Британский боксер одолел украинца по очкам и отобрал титулы IBF, IBO, WBO и WBA. В следующем году должен был состояться реванш, но его сначала перенесли из-за травмы Фьюри, а затем вообще отменили из-за проблем того с наркотиками.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.