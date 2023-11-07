UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик – Ф'юрі. Промоутер озвучив головний козир українця

Фото: Олександр Усик зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі в 2024 році (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Український чемпіон Олександр Усик скористається досвідом виступів за межами професіонального боксу в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив промоутер Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fight News.

Відомий посередник поділився міркуваннями щодо прийдешнього бою. Він спробував спротував упередження щодо важливості габаритів у поєдинку за абсолют.

"Тайсон Ф'юрі має все – боксерський IQ, навички, швидкість, роботу ногами, досвід, він знає, як імпровізувати в ринзі, є в нього і габарити. Усик має все те ж, окрім розмірів. Але він має щось із минулого – екстраординарний любительський досвід", – розповів Красюк.

За словами промоутера, його клієнт упевнений у власних силах на всі 100%. Українець не тільки готовий битися з Ф'юрі, а й нібито розробив план перемоги над "Циганським Королем". Найбільший же виклик у цей момент, на думку Красюка, власне організація бою.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Найімовірніше, поєдинок відбудеться в лютому 2024 року.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, українка Садовська підписала контракт із WWE у складі команди NXT.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс