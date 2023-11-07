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Усик – Фьюри. Промоутер озвучил главный козырь украинца

Фото: Александр Усик встретится с Тайсоном Фьюри в 2024 году (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Украинский чемпион Александр Усик воспользуется опытом выступлений за пределами профессионального бокса в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте против Тайсона Фьюри.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fight News.

Известный посредник поделился соображениями относительно грядущего боя. Он попытался опровергнуть предубеждения о важности габаритов в поединке за абсолют.

"Тайсон Фьюри имеет все – боксерский IQ, навыки, скорость, работу ногами, опыт, он знает, как импровизировать в ринге, есть у него и габариты. Усик имеет все то же, кроме размеров. Но у него есть что-то из прошлого – экстраординарный любительский опыт", – рассказал Красюк.

По словам промоутера, его клиент уверен в своих силах на все 100%. Украинец не только готов драться с Фьюри, но и якобы разработал план победы над "Цыганским Королем". Самый же большой вызов в этот момент, по мнению Красюка, собственно организация боя.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Скорее всего, поединок состоится в феврале 2024 года.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.

К слову, украинка Садовская подписала контракт с WWE в составе команды NXT.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс