Усик – Ф'юрі. Промоутер британця закликав відновити перемовини

Повернутися за переговорний стіл щодо організації об'єднавчого поєдинку в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі закликав іменитий промоутер Френк Воррен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT.
Менеджер "Циганського Короля" досі вірить у можливість проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він звернувся до команди українця з проханням продовжити роботу над поєдинком.
"Алекс, Егіс, будь ласка, поговоріть зі своїм хлопцем. Він – український воїн. Давай битися 29 квітня", – заявив Воррен, звертаючись до промоутера Красюка та менеджера Клімаса відповідно.
За словами промоутера Ф'юрі, він вмовив свого клієнта погодитися на бій-реванш. Водночас розподіл призових у ньому промоутер закликав обговорити пізніше. На його думку, якщо Усик справді хоче вийти в ринг із британцем, то не турбуватиметься таким "другорядним питанням".
Згодом Красюк відреагував на останні події в персональному Instagram. Промоутер українського боксера написав фразу Finita la comedia та додав емодзі кролика та качки, що символізують Усика та Ф'юрі. Команда українця вийшла з перемовин, а боксер закрив тренувальний табір.
Раніше Клімас оголосив про зрив поєдинку Усик – Ф'юрі через непомірні апетити британця. Тепер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF та IBO готуватиметься до захисту титулу однієї з боксерський організацій. Імовірні терміни проведення бою – червень або липень.
До слова, раніше розібрали передумови зриву поєдинку Усика та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.
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