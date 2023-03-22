Усик – Ф'юрі. Промоутер британця закликав відновити перемовини

Повернутися за переговорний стіл щодо організації об'єднавчого поєдинку в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі закликав іменитий промоутер Френк Воррен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на talkSPORT .

Менеджер "Циганського Короля" досі вірить у можливість проведення бою за звання абсолютного чемпіона світу. Він звернувся до команди українця з проханням продовжити роботу над поєдинком.

"Алекс, Егіс, будь ласка, поговоріть зі своїм хлопцем. Він – український воїн. Давай битися 29 квітня", – заявив Воррен, звертаючись до промоутера Красюка та менеджера Клімаса відповідно.

За словами промоутера Ф'юрі, він вмовив свого клієнта погодитися на бій-реванш. Водночас розподіл призових у ньому промоутер закликав обговорити пізніше. На його думку, якщо Усик справді хоче вийти в ринг із британцем, то не турбуватиметься таким "другорядним питанням".

Згодом Красюк відреагував на останні події в персональному Instagram. Промоутер українського боксера написав фразу Finita la comedia та додав емодзі кролика та качки, що символізують Усика та Ф'юрі. Команда українця вийшла з перемовин, а боксер закрив тренувальний табір.

Раніше Клімас оголосив про зрив поєдинку Усик – Ф'юрі через непомірні апетити британця. Тепер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF та IBO готуватиметься до захисту титулу однієї з боксерський організацій. Імовірні терміни проведення бою – червень або липень.