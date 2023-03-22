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Усик – Фьюри. Промоутер британца призвал возобновить переговоры

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Лондон, Среда 22 марта 2023 16:06
Усик – Фьюри. Промоутер британца призвал возобновить переговоры Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри вряд ли выйдут в ринг (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Вернуться за переговорный стол по организации объединительного поединка в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри призвал именитый промоутер Фрэнк Уоррен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT.

Менеджер "Цыганского Короля" до сих пор верит в возможность проведения боя за звание абсолютного чемпиона мира. Он обратился к команде украинца с просьбой продолжить работу над поединком.

"Алекс, Эгис, пожалуйста, поговорите со своим парнем. Он – украинский воин. Давай драться 29 апреля", – заявил Уоррен, обращаясь к промоутеру Красюку и менеджеру Климасу соответственно.

По словам промоутера Фьюри, он уговорил своего клиента согласиться на бой-реванш. В то же время, распределение призовых в нем промоутер призвал обсудить позже. По его мнению, если Усик действительно хочет выйти в ринг с британцем, то не должен беспокоится таким "второстепенным вопросом".

Впоследствии Красюк отреагировал на последние события в персональном Instagram. Промоутер украинского боксера написал фразу Finita la comedia и добавил эмодзи кролика и утки, символизирующих Усика и Фьюри. Команда украинца вышла из переговоров, а боксер закрыл тренировочный лагерь.

Ранее Климас объявил о срыве поединка Усик – Фьюри из-за непомерных аппетитов британца. Теперь чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO будет готовиться к защите титула одной из боксерских организаций. Вероятные сроки проведения боя – июнь или июль.

К слову, ранее разобрали предпосылки срыва поединка Усика и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

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