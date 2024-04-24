Усик – Ф'юрі. Призер Олімпіади зробив непатріотичний прогноз на об'єднавчий бій

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Я хочу, щоб Тайсон виграв цей бій, але мій фаворит – Усик. Він справді хороший боєць. Кажуть, що Ф'юрі повинен скористатися своїми габаритами, щоб побити суперника. Ентоні Джошуа – звір, і як сильно він побив Усика? Такий боєць не стоятиме навпроти тебе, щоб дозволити себе бити наче ганчіркову ляльку", – відзначив Кларк.

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 також висловив сумнів щодо фізичних кондицій "Циганського Короля". Він не поділив захвату оглядачів від форми Ф'юрі, припустивши, що той насправді схуд замість перетворення маси в м'язи. Розсічення ж британця, на думку Кларка, вплине на нього психологічно.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Битва чемпіонів визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець поєдинку стане першим боксером із цим титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.