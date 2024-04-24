Усик – Фьюри. Призер Олимпиады сделал непатриотический прогноз на объединительный бой

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Я хочу, чтобы Тайсон выиграл этот бой, но мой фаворит – Усик. Он действительно хороший боец. Говорят, что Фьюри должен воспользоваться своими габаритами, чтобы одолеть соперника. Энтони Джошуа – зверь, и как сильно он избил Усика? Такой боец не будет стоять напротив тебя, чтобы позволить себя бить как тряпичную куклу", – отметил Кларк.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2020 также выразил сомнение по поводу физических кондиций "Цыганского Короля". Он не разделил восторга обозревателей от формы Фьюри, предположив, что тот на самом деле похудел вместо превращения массы в мышцы. Рассечение же британца, по мнению Кларка, повлияет на него психологически.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Битва чемпионов определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в сверхтяжелом весе. Победитель поединка станет первым боксером с этим титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.