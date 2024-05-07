Усик – Ф'юрі. Останній абсолютний чемпіон світу підкреслив трансформацію українця

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Усик – серйозний хлопець. Колись я сказав, що він – маленький кролик, бо він стрибає по рингу та може дістати тебе. Тепер він перетворився на вовка. Він тільки перемагає та не знає поразок", – розповів Льюїс.

Іменитий британець досі залишається останнім абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. У 1999-2000 рр. він одночасно контролював пояси WBC, WBA та IBF. Саме ці три титули на межі століть вважалися пріоритетними.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.

Хрговіч нещодавно став запасним варіантом організаторів на випадок нової відмови. Усик у будь-якому разі вийде в ринг 18 травня. Якщо хорватський боксер зустрінеться з українцем, то його поєдинок за титул IBF проти Дюбуа скасують.