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Усик – Фьюри. Последний абсолютный чемпион мира подчеркнул трансформацию украинца

Фото: Александр Усик получил признание выдающегося британца (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Легендарный британец Леннокс Льюис поделился соображениями по поводу прогресса Александра Усика перед поединком за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте против Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DAZN Boxing.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Усик – серьезный парень. Когда-то я сказал, что он – маленький кролик, потому что он прыгает по рингу и может достать тебя. Теперь он превратился в волка. Он только побеждает и не знает поражений", – рассказал Льюис.

Именитый британец до сих пор остается последним абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В 1999-2000 гг. он одновременно контролировал пояса WBC, WBA и IBF. Именно эти три титула на рубеже веков считались приоритетными.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.

Хргович недавно стал запасным вариантом организаторов на случай нового отказа. Усик в любом случае выйдет в ринг 18 мая. Если хорватский боксер встретится с украинцем, его поединок за титул IBF против Дюбуа отменят.

К слову, ранее собрали главные события вокруг боя Усика и Фьюри в специальной подборке.

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