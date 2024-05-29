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Усик – Ф'юрі. Організатор оголосив дату бою-реваншу

Ер-Ріяд, Середа 29 травня 2024 12:58
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Усик – Ф'юрі. Організатор оголосив дату бою-реваншу Фото: Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі за рішенням суддів (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорців

Абсолютний чемпіон світу в хевівейті Олександр Усик вдруге зустрінеться з британським боксером Тайсоном Ф'юрі ще в 2024 році.

Про це заявив очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X урядовця.

Бій-реванш Усик – Ф'юрі повинен відбутися 21 грудня. Поєдинок прийме аравійська столиця Ер-Ріяд.

"Бій-реванш між беззаперечним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф'юрі наразі запланований на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ знову спостерігатиме за ще одним історичним боєм", – написав Аль аш-Шейх.

Поки невідомо, чи переможець бою-реваншу носитиме титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Міжнародна боксерська федерація (IBF) може віддати пояс переможцю бою хорвата Хрговіча та британця Дюбуа. "Циганський Король" раніше активував опцію другого поєдинку в контракті бою за титул абсолюта.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

Організатори поєдинку визначилися з термінами бою-реваншу. Попередньо він запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Якщо IBF не віддасть титул сильнішому в бою хорвата Хрговіча та британця Дюбуа, то переможець реваншу залишиться абсолютним чемпіоном.

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після переможця поєдинку Хрговіч – Дюбуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

До слова, раніше пригадали найважливіші перемоги Усика на професіональному рівні.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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