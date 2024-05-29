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Усик – Фьюри. Организатор объявил дату боя-реванша

Эр-Рияд, Среда 29 мая 2024 12:58
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Усик – Фьюри. Организатор объявил дату боя-реванша Фото: Александр Усик победил Тайсона Фьюри по решению судей (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорцив

Абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик во второй раз встретится с британским боксером Тайсоном Фьюри еще в 2024 году.

Об этом заявил глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X чиновника.

Бой-реванш Усик – Фьюри должен должен состояться 21 декабря. Поединок примет аравийская столица Эр-Рияд.

"Бой-реванш между безоговорочным чемпионом Александром Усиком и чемпионом Тайсоном Фьюри в данный момент запланирован на 21 декабря 2024 года во время сезона в Эр-Рияде. Мир снова будет наблюдать за еще одним историческим боем", – написал Аль аш-Шейх.

Пока неизвестно, будет ли победитель боя-реванша носить титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Международная боксерская федерация (IBF) может отдать пояс победителю сражения хорвата Хрговича и британца Дюбуа. "Цыганский Король" ранее активировал опцию второго поединка в контракте сражения за титул абсолюта.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

Организаторы поединка определились с терминами боя-реванша. Предварительно он запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Если IBF не отдаст титул сильнейшему в бою хорвата Хрговича и британца Дюбуа, то победитель реванша останется абсолютным чемпионом.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После победителя поединка Хргович – Дюбуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

К слову, ранее вспомнили самые важные победы Усика на профессиональном уровне.

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