ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усик – Ф'юрі. Менеджер українця поставив під сумнів об'єднавчий бій

Новость на русском →
Субота 18 березня 2023 13:48
Усик – Ф'юрі. Менеджер українця поставив під сумнів об'єднавчий бій Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі довго ведуть перемовини (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі може так і не відбутися.

Про це розповів менеджер Егіс Клімас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter фахівця.

Вірогідність проведення об'єднавчого бою між українським чемпіоном і "Циганським Королем" із кожним днем стає дедалі нижчою. Команди боксерів досі остаточно не погодили пакет документів для поєдинку.

"Чим далі, тим більше шансів, що бій не відбудеться. Просимо вибачення в наших уболівальників", – відреагував Клімас на публікацію боксерського журналіста Кіма.

Раніше менеджер Усика відзначив, що 29 квітня – єдина можлива дата для проведення бою між його клієнтом і Ф'юрі. Якщо сторони не узгодять деталі поєдинку за абсолют, то українець проведе обов'язковий захист титулу.

Нещодавно Всесвітня боксерська асоціація отримала повідомлення від команд Ф'юрі та Усика щодо домовленості про бій. Поєдинок повинен відбутися 29 квітня. Представники боксерів попросили додатковий час на оформлення всіх документів. Та згодом британець почав висувати низку нових абсурдних вимог.

До слова, раніше Усик погодився на несправедливий розподіл гонорарного фонду бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
NEWS
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати