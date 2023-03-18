Усик – Фьюри. Менеджер украинца подверг сомнению объединительный бой

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри может так и не состояться.

Об этом рассказал менеджер Эгис Климас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter специалиста .

Достоверность проведения объединительного боя между украинским чемпионом и "Цыганским Королем" с каждым днем становится все ниже. Команды боксеров до сих пор не согласовали пакет документов для поединка.

"Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится. Просим прощения у наших болельщиков", – отреагировал Климас на публикацию боксерского журналиста Кима.

Ранее менеджер Усика отметил, что 29 апреля – единственная возможная дата для проведения сражения между его клиентом и Фьюри. Если стороны не согласуют детали поединка за абсолют, украинец проведет обязательную защиту титула.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация получила уведомления от команд Фьюри и Усика о договоренности о бое. Поединок должен пройти 29 апреля. Представители боксеров попросили дополнительное время для оформления всех документов. Но потом британец начал выдвигать ряд новых абсурдных требований.