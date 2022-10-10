Усик – Ф'юрі. Менеджер українця анонсував старт підготовки до об'єднавчого бою

Про близький від'їзд володаря поясів WBA, WBO, IBF та IBO за океан оголосив менеджер Егіс Клімас. Він заявив про готовність українця битися за звання абсолютного чемпіона світу з "Циганським Королем" у лютому.

"Усик прагне провести об'єднавчий бій. Сподіваюся, що Тайсон зважиться, і ми зустрінемося в лютому, якщо не будемо затримок із боку його команди", – розповів Клімас.

Представник Усика також нагадав, що для підготовки до бою-реваншу з Джошуа український боксер витратив 3,5-4 місяці. Він додав, що зараз український чемпіон поїхав на передову, де піднімає бойовий дух ЗСУ.

"Саме тому зараз він не може готуватися до бою. Він збирається поїхати з України до США через тиждень-два. Після цього він зможе розпочати підготовку до поєдинку в лютому", – резюмував Клімас.

Раніше топ-промоутер Арум, який веде справи Ф'юрі, назвав лютий-березень ідеальним часом для проведення об'єднавчого бою з Усиком. На початку осені "Циганський Король" розповідав про готовність до поєдинку в грудні. Після відмови українця виходити в ринг так рано, він пообіцяв знайти іншого суперника.