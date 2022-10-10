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Усик – Ф'юрі. Менеджер українця анонсував старт підготовки до об'єднавчого бою

Фото: Олександр Усик готовий боротися за звання абсолютного чемпіона світу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик зібрався в жовтні виїхати до Сполучених Штатів, щоб готуватися до поєдинку з чемпіоном у хевівейті за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News 24/7.

Про близький від'їзд володаря поясів WBA, WBO, IBF та IBO за океан оголосив менеджер Егіс Клімас. Він заявив про готовність українця битися за звання абсолютного чемпіона світу з "Циганським Королем" у лютому.

"Усик прагне провести об'єднавчий бій. Сподіваюся, що Тайсон зважиться, і ми зустрінемося в лютому, якщо не будемо затримок із боку його команди", – розповів Клімас.

Представник Усика також нагадав, що для підготовки до бою-реваншу з Джошуа український боксер витратив 3,5-4 місяці. Він додав, що зараз український чемпіон поїхав на передову, де піднімає бойовий дух ЗСУ.

"Саме тому зараз він не може готуватися до бою. Він збирається поїхати з України до США через тиждень-два. Після цього він зможе розпочати підготовку до поєдинку в лютому", – резюмував Клімас.

Раніше топ-промоутер Арум, який веде справи Ф'юрі, назвав лютий-березень ідеальним часом для проведення об'єднавчого бою з Усиком. На початку осені "Циганський Король" розповідав про готовність до поєдинку в грудні. Після відмови українця виходити в ринг так рано, він пообіцяв знайти іншого суперника.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс