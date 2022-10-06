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Усик – Ф'юрі. Промоутер британця назвав бажані дати об'єднавчого бою

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Четвер 06 жовтня 2022 14:37
Усик – Ф'юрі. Промоутер британця назвав бажані дати об'єднавчого бою Фото: Олександр Усик не відмовився від бою з Тайсоном Ф'юрі (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Промоутер чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі озвучив терміни проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика, які б влаштували британського боксера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Представник "Циганського Короля" Боб Арум, який керує промоутерською компанією Top Rank, поділився думками щодо труднощів в організацію об'єднавчого бою. Він зізнався, що перемовини між сторонами тривають.

За словами Арума, контакти з менеджером Усика Егісом Клімасом не припиняються ні на день. Наразі команди обох боксерів, вочевидь, дійшли згоди щодо проведення поєдинку в 2023 році.

"Тому я завжди тримаю руку на пульсі, та й Клімас називав в інтерв'ю потенційні місця проведення бою. Якщо він відбудеться у лютому чи в перший тиждень березня, то це влаштувало б нас повністю", – розповів Арум.

Раніше Ф'юрі розповідав про готовність до поєдинку з Усиком у грудні. Коли ж українець відмовився виходити в ринг так рано, то "Циганський Король" пообіцяв знайти іншого суперника. Проте, досі з жодним суперником британець контракту не підписав.

Напередодні Міжнародна асоціація боксу дозволила росіянам і білорусам повернутися на міжнародний ринг. Рада директорів асоціації скасувала попереднє рішення щодо недопущення представників країн-агресорів до змагань.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі
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