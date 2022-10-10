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Усик – Фьюри. Менеджер украинца анонсировал старт подготовки к объединительному бою

Фото: Александр Усик готов бороться за звание абсолютного чемпиона мира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик собрался в октябре уехать в Соединенные Штаты, чтобы готовиться к поединку с чемпионом в хевивете по версии WBC Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24/7.

О близком отъезде владельца поясов WBA, WBO, IBF и IBO за океан объявил менеджер Эгис Климас. Он заявил о готовности украинца сразиться за звание абсолютного чемпиона мира с "Цыганским Королем" в феврале.

"Усик стремится провести объединительное сражение. Надеюсь, что Тайсон решится, и мы встретимся в феврале, если не будем задержек со стороны его команды", - рассказал Климас.

Представитель Усика также напомнил, что для подготовки к бою-реваншу по Джошуа украинский боксер потратил 3,5-4 месяца. Он добавил, что сейчас украинский чемпион уехал на передовую, где поднимает боевой дух ВСУ.

"Именно поэтому сейчас он не может готовиться к бою. Он собирается уехать из Украины в США через неделю-две. После этого он сможет начать подготовку к поединку в феврале", – резюмировал Климас.

Ранее топ-промоутер Арум, ведущий дела Фьюри, назвал февраль-март идеальным временем для проведения объединительного боя с Усиком. В начале осени "Цыганский Король" рассказывал о готовности к поединку в декабре. После отказа украинца выходить в ринг так рано, он пообещал найти другого соперника.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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