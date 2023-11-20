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Усик – Ф'юрі. Легендарний Тайсон обрав фаворита битви чемпіонів у хевівейті

Фото: Майк Тайсон зачекався на об'єднавчий поєдинок (Mike Tyson/Facebook)
Автор: Антон Федорців

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон поділився міркуваннями щодо прийдешнього поєдинку за титул абсолютного чемпіона дивізіону між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Легендарний американець проаналізував становище двох чемпіонів перед очним боєм. "Залізний Майк" закликав абстрагуватися від виступу "Циганського Короля" проти екс-чемпіона UFC Нганну.

"Я з нетерпінням чекаю на бій між Ф'юрі та Усиком. Це буде цікавий поєдинок. Я обираю Тайсона Ф'юрі, оскільки вважаю, що він його здолає. Я думав, що він – найкращий боєць у світі, особливо в суперважкій вазі. Великі боксери програють і виглядають зле, та це не заважає їм залишатися великими", – заявив Тайсон.

Американський боксер колись сам був абсолютним чемпіоном у хевівейті (1987-1990 рр.). Після нього цей титул недовго належав Джеймсу Дугласу, Евандеру Холіфілду, Ріддіку Боу та Ленноксу Льюїсу. До 2007-го для звання абсолютного чемпіона достатньо було зібрати три пояси – WBC, WBA та IBF.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Нова дата поєдинку – 17 лютого.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.

До слова, раніше зібрали головні події навколо бою Усика та Ф'юрі в спеціальній підбірці.

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