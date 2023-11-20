Усик – Фьюри. Легендарный Тайсон выбрал фаворита битвы чемпионов в хевивейте

Легендарный американец проанализировал положение двух чемпионов перед очным боем. "Железный Майк" призвал абстрагироваться от выступления "Цыганского Короля" против экс-чемпиона UFC Нганну.

"Я с нетерпением жду бой между Фьюри и Усиком. Это будет интересный поединок. Я выбираю Тайсона Фьюри, поскольку считаю, что он его одолеет. Я думал, что он – лучший боец в мире, особенно в супертяжелом весе". Большие боксеры проигрывают и выглядят плохо, но это не мешает им оставаться большими", – заявил Тайсон.

Американский боксер когда-то сам был абсолютным чемпионом в хевивейте (1987-1990 гг.). После него этот титул недолго принадлежал Джеймсу Дугласу, Эвандеру Холифилду, Риддику Боу и Ленноксу Льюису. До 2007-го для звания абсолютного чемпиона достаточно было собрать три пояса – WBC, WBA и IBF.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Новая дата поединка – 17 февраля.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.