Усик – Ф'юрі. Легендарний Льюїс склав докладну ставку на об'єднавчий бій

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Ф'юрі наділений відмінними якостями. Він високий, вміє боксувати на обох ногах, б'ється в ролі шульги та правші, може йти вперед. Як на мене, перемогти більшого бійця важко. Тож я завжди кажу, що більший хлопець має перевагу. Думаю, що Тайсон переможе за очками, але на Усика не перестану зважати", – заявив Льюїс.

На думку британця, посередній бій проти Нганну пішов на користь співвітчизнику. Після критики Ф'юрі зосереджений на битві чемпіонів. Для перемоги над Усиком, на переконання Льюїса, йому достатньо поєднати всі хороші характеристики.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Українець після двох перемог над британцем Джошуа зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Тим часом "Циганський Король" ще з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі восени ледь переміг Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу. Третій зрив поєдинку коштуватиме винуватця 10 млн доларів.

Хрговіч нещодавно став запасним варіантом організаторів на випадок нової відмови. Усик у будь-якому разі вийде в ринг 18 травня. Якщо хорватський боксер зустрінеться з українцем, то його поєдинок за титул IBF проти Дюбуа скасують.