Усик – Фьюри. Легендарный Льюис составил подробную ставку на объединительный бой

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Фьюри наделен отличными качествами. Он высок, умеет боксировать на обеих ногах, бьется в роли левши и правши, может идти вперед. По-моему, победить большего бойца трудно. Поэтому я всегда говорю, что у большего парня есть преимущество. Думаю, что Тайсон победит по очкам, но Усика не сбрасываю со счетов", – заявил Льюис.

По мнению британца, посредственное сражение против Нганну пошло на пользу соотечественнику. После критики Фьюри сосредоточен на битве чемпионов. Для победы над Усиком, по убеждению Льюиса, ему достаточно объединить все хорошие характеристики.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Украинец после двух побед над британцем Джошуа собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. Тем временем "Цыганский Король" еще с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительный бой примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри осенью едва одолел Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге. Третий срыв поединка обойдется виновнику в 10 млн долларов.

Хргович недавно стал запасным вариантом организаторов на случай нового отказа. Усик в любом случае выйдет в ринг 18 мая. Если хорватский боксер встретится с украинцем, его поединок за титул IBF против Дюбуа отменят.