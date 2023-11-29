Усик – Ф'юрі. Легендарний Льюїс розкрив рецепт перемоги над українцем

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Я запитав у Леннокса "Як би ти боксував із Усиком?", а він відповів: "Ти жартуєш? Я б накинувся на нього, побив би і зупинив. Саме це він і хоче побачити від Тайсона. Він упевнений, що Ф'юрі саме так повинен діяти проти Усика. Тобто, він має боксувати з ним агресивно", – заявив Девіс.

Льюїс був абсолютним чемпіоном світу в 1999 році. Тоді він зібрав колекцію з чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF. Утім, швидко втратив титул через відмову вийти в ринг проти Джона Руїса.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Наразі британець контролює пояс WBC, а українець володіє титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

У вересні обидва боксери підписали контракт на бій. Базовою датою поєдинку стало 23 грудня. Утім, після протистояння з Нганну команда Ф'юрі наполягла на перенесенні бою на наступний рік. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Льюїса.

Об'єднавчий бій прийме Ер-Ріяд. Раніше в Саудівській Аравії організували реванш Усика з британцем Джошуа, а також поєдинок Ф'юрі проти Нганну.