Усик – Фьюри. Легендарный Льюис раскрыл рецепт победы над украинцем

Бой Усик – Фьюри должен состояться 17 февраля в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Я спросил у Леннокса "Как бы ты боксировал с Усиком?", а он ответил: "Ты шутишь? Я бы набросился на него, избил бы и остановил. Именно это он и желает узреть от Тайсона. Он уверен, что Фьюри именно так должен действовать против Усика. То есть он должен боксировать с ним агрессивно", – заявил Дэвис.

Льюис был абсолютным чемпионом мира в 1999 году. Тогда он собрал коллекцию из чемпионских поясов WBC, WBA и IBF. Впрочем, быстро потерял титул из-за отказа выйти в ринг против Джона Руиса.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. В настоящее время британец контролирует пояс WBC, а украинец владеет титулами WBA, WBO, IBO, IBF.

В сентябре оба боксера подписали контракт на бой. Базовой датой поединка стало 23 декабря. Впрочем, после противостояния с Нганну команда Фьюри настояла на перенесении боя на следующий год. Победитель битвы будет первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте со времен Льюиса.

Объединительное сражение примет Эр-Рияд. Ранее в Саудовской Аравии организовали реванш Усика с британцем Джошуа, а также поединок Фьюри против Нганну.