Усик – Ф'юрі. Культовий боксер обрав найкращого важковаговика світу

"Залізний Майк" за два тижні до поєдинку британця Тайсона Ф'юрі проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну віддав належне "Циганському Королю". За словами американця, Ф'юрі вписав власне ім'я в історію боксу.

"Ф'юрі не найвидатніший боєць усіх часів, але він дуже високо. Він найвидатніший на цю мить. Тайсон уже в когорті великих. Не забуваймо про його минуле – бій проти Нганну не буде першим поєдинком. Ф'юрі вже захищав свій титул, він непереможний", – розповів Тайсон.

Легендарний боксер назвав Ф'юрі "сенсацією". Водночас він розкрив наміри команди Нганну зайняти трон "Циганського Короля". Тайсон допомагав камерунцю з французьким паспортом готуватися до поєдинку 28 жовтня.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном за версіями IBF, IBO, WBA, WBO та британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року.