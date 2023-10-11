UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик – Ф'юрі. Культовий боксер обрав найкращого важковаговика світу

Фото: "Циганський Король" отримав визнання Майка Тайсона (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Майк Тайсон назвав найсильнішого бійця в рідному дивізіоні та пояснив свій неочевидний вибір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Social.

"Залізний Майк" за два тижні до поєдинку британця Тайсона Ф'юрі проти екс-чемпіона UFC Френсіса Нганну віддав належне "Циганському Королю". За словами американця, Ф'юрі вписав власне ім'я в історію боксу.

"Ф'юрі не найвидатніший боєць усіх часів, але він дуже високо. Він найвидатніший на цю мить. Тайсон уже в когорті великих. Не забуваймо про його минуле – бій проти Нганну не буде першим поєдинком. Ф'юрі вже захищав свій титул, він непереможний", – розповів Тайсон.

Легендарний боксер назвав Ф'юрі "сенсацією". Водночас він розкрив наміри команди Нганну зайняти трон "Циганського Короля". Тайсон допомагав камерунцю з французьким паспортом готуватися до поєдинку 28 жовтня.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном за версіями IBF, IBO, WBA, WBO та британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року.

До слова, мексиканець Альварес переміг американця Чарло в битві чемпіонів середньої ваги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайсон Ф'юрі