RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик – Фьюри. Культовый боксер выбрал лучшего тяжеловеса мира

Фото: "Цыганский Король" получил признание Майка Тайсона (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Майк Тайсон назвал сильнейшего бойца в родном дивизионе и объяснил свой неочевидный выбор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing Social.

"Железный Майк" за две недели до поединка британца Тайсона Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну отдал должное "Цыганскому Королю". По словам американца, Фьюри вписал свое имя в историю бокса.

"Фьюри не самый выдающийся боец всех времен, но он очень высоко. Он самый выдающийся на этот момент. Тайсон уже в когорте великих. Не забывайте о его прошлом – бой против Нганну не будет первым поединком. Фьюри уже защищал свой титул, он непобежденный", – рассказал Тайсон.

Легендарный боксер назвал Фьюри "сенсацией". В то же время он раскрыл намерения команды Нганну занять трон "Цыганского Короля". Тайсон помогал камерунцу с французским паспортом готовиться к поединку 28 октября.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом по версиям IBF, IBO, WBA, WBO и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года.

К слову, мексиканец Альварес победил американца Чарло в битве чемпионов среднего веса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайсон Фьюри