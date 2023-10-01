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Альварес переміг Чарло за рішенням суддів, Гвоздик нокаутував Родрігеса: відео

Лас-Вегас, Неділя 01 жовтня 2023 11:12
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Альварес переміг Чарло за рішенням суддів, Гвоздик нокаутував Родрігеса: відео Фото: Сауль Альварес розібрався з Джермеллом Чарло (facebook.com/ShowtimeBoxing)
Автор: Антон Федорців

Мексиканський боксер Сауль "Канело" Альварес здолав американця Джермелла Чарло в головному поєдинку вечора в Неваді. Українець Олександр Гвоздик здобув перемогу в андеркарді бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

33-річний латиноамериканець впевнено переміг опонента в 12-ти раундах. Судді одностайно віддали перевагу мексиканцю за підсумками бою.

"Канело" домінував упродовж усього поєдинку. Кульмінацією став сьомий раунд, коли Альварес відправив Чарло в нокдаун. Американський боксер опустився на одне коліно, але зміг піднятися і продовжити бій. Утім, суддівська колегія була невблаганна – 118:109, 118:109 і 119:109 на користь уродженця Гвадалахари.

Битва Альвареса та Чарло стала першим в історії поєдинком абсолютних чемпіонів. "Канело" контролював усі пояси в другій середній вазі, американець – у першій середній. Латиноамериканець зберіг усі титули та здобув додатковий "Пояс Пуебли" від WBC.

Натомість Гвоздик розібрався з бразильським ветераном Родрігесом на розігріві публіки перед топ-поєдинком. Український боксер витратив на бій небагато часу. Він відправив 38-річного суперника на підлогу правим хуком на старті другого раунду. Рефері зупинив протистояння.

До слова, раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті.

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Олександр Гвоздик Бокс
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