Усик – Ф'юрі. Команда українця запропонувала два поєдинки за абсолют

У команді українського боксера визнали, що перемовини про об'єднавчий поєдинок із "Циганським Королем" проходять важко. Головною перепоною на шляху домовленостей став розподіл доходів, оскільки Ф'юрі вважає себе популярнішим.

"Ми запропонували не мірятися поясами, а відразу заходити на два поєдинки з матчем-реваншем, у якому розподіл буде справедливим – 50/50. Тримаючи в пам'яті досвід Ф'юрі з його реваншем проти Володимира Кличка, що ніколи не відбувся, ми розуміємо, що Тайсон – людина специфічна, тож його треба мотивувати", – заявив Красюк.

Мотивація британця буде грошовою. Якщо Ф'юрі програє у першому двобої, то команда Усика готова віддати 50% призового фонду в другому поєдинку. Щодо половини призових сторони нібито домовилися, але продовжують дискусію щодо доходу від квитків.

Водночас Красюк припустив, що поєдинок Усик – Ф'юрі так і не відбудеться. Якщо боксери 29 квітня не вийдуть у ринг на "Вемблі" чи Близькому Сході, то українець займеться захистом наявних поясів. Усик – чинний чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF, та IBO.

"Ми маємо план B. Якщо бій із Ф'юрі не відбудеться, то Олександр повинен тримати відповідь за свої пояси перед обов'язковими претендентами. Нашим наступним суперником за лінією WBA є Дюбуа, який також співпрацює з Ворреном", – резюмував промоутер.