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Усик – Ф'юрі. Команда українця запропонувала два поєдинки за абсолют

Фото: Олександр Усик продовжив перемовини про об'єднавчий поєдинок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі отримав пропозицію провести відразу два бої з володарем чотирьох чемпіонських поясів Олександром Усиком.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxOffice.

У команді українського боксера визнали, що перемовини про об'єднавчий поєдинок із "Циганським Королем" проходять важко. Головною перепоною на шляху домовленостей став розподіл доходів, оскільки Ф'юрі вважає себе популярнішим.

"Ми запропонували не мірятися поясами, а відразу заходити на два поєдинки з матчем-реваншем, у якому розподіл буде справедливим – 50/50. Тримаючи в пам'яті досвід Ф'юрі з його реваншем проти Володимира Кличка, що ніколи не відбувся, ми розуміємо, що Тайсон – людина специфічна, тож його треба мотивувати", – заявив Красюк.

Мотивація британця буде грошовою. Якщо Ф'юрі програє у першому двобої, то команда Усика готова віддати 50% призового фонду в другому поєдинку. Щодо половини призових сторони нібито домовилися, але продовжують дискусію щодо доходу від квитків.

Водночас Красюк припустив, що поєдинок Усик – Ф'юрі так і не відбудеться. Якщо боксери 29 квітня не вийдуть у ринг на "Вемблі" чи Близькому Сході, то українець займеться захистом наявних поясів. Усик – чинний чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF, та IBO.

"Ми маємо план B. Якщо бій із Ф'юрі не відбудеться, то Олександр повинен тримати відповідь за свої пояси перед обов'язковими претендентами. Нашим наступним суперником за лінією WBA є Дюбуа, який також співпрацює з Ворреном", – резюмував промоутер.

До слова, раніше Україна оголосила бойкот чемпіонату світу з боксу через участь РФ і Білорусі.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс