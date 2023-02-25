Усик – Фьюри. Команда украинца предложила два поединка за абсолют

В команде украинского боксера признали, что переговоры об объединительном поединке с "Цыганским Королем" проходят тяжело. Главной преградой на пути договоренностей стало распределение доходов, поскольку Фьюри считает себя более популярным.

"Мы предложили не меряться поясами, а сразу заходить на два поединка с матчем-реваншем, в котором распределение будет справедливым – 50/50. Держа в памяти опыт Фьюри с его никогда не состоявшимся реваншем против Владимира Кличко мы понимаем, что Тайсон – человек специфический, поэтому его нужно мотивировать", – заявил Красюк.

Мотивация британца будет денежной. Если Фьюри проиграет в первом бое, команда Усика готова отдать 50% призового фонда во втором поединке. Относительно половины призовых стороны якобы договорились, но продолжают дискуссию о доходе от билетов.

В то же время, Красюк предположил, что поединок Усик – Фьюри так и не состоится. Если боксеры 29 апреля не выйдут в ринг на "Уэмбли" либо на Ближнем Востоке, то украинец займется защитой имеющихся поясов. Усик – действующий чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

"У нас есть план B. Если бой с Фьюри не состоится, то Александр должен держать ответ за свои пояса перед обязательными претендентами. Нашим следующим соперником по линии WBA является Дюбуа, который также сотрудничает с Уорреном", – резюмировал промоутер.