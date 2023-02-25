RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усик – Фьюри. Команда украинца предложила два поединка за абсолют

Фото: Александр Усик продолжил переговоры об объединительном поединке (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри получил предложение провести сразу два боя с обладателем четырех чемпионских поясов Александром Усиком.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxOffice.

В команде украинского боксера признали, что переговоры об объединительном поединке с "Цыганским Королем" проходят тяжело. Главной преградой на пути договоренностей стало распределение доходов, поскольку Фьюри считает себя более популярным.

"Мы предложили не меряться поясами, а сразу заходить на два поединка с матчем-реваншем, в котором распределение будет справедливым – 50/50. Держа в памяти опыт Фьюри с его никогда не состоявшимся реваншем против Владимира Кличко мы понимаем, что Тайсон – человек специфический, поэтому его нужно мотивировать", – заявил Красюк.

Мотивация британца будет денежной. Если Фьюри проиграет в первом бое, команда Усика готова отдать 50% призового фонда во втором поединке. Относительно половины призовых стороны якобы договорились, но продолжают дискуссию о доходе от билетов.

В то же время, Красюк предположил, что поединок Усик – Фьюри так и не состоится. Если боксеры 29 апреля не выйдут в ринг на "Уэмбли" либо на Ближнем Востоке, то украинец займется защитой имеющихся поясов. Усик – действующий чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

"У нас есть план B. Если бой с Фьюри не состоится, то Александр должен держать ответ за свои пояса перед обязательными претендентами. Нашим следующим соперником по линии WBA является Дюбуа, который также сотрудничает с Уорреном", – резюмировал промоутер.

К слову, ранее Украина объявила бойкот чемпионата мира по боксу из-за участия РФ и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр УсикТайсон ФьюриБокс