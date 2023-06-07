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Усик – Ф'юрі. Команда українця анонсувала нову пропозицію про бій

Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Оточення українського боксера Олександра Усика оголосило про близьке відновлення переговорного процесу з представниками скандального британця Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News 24.

Сага навколо об'єднавчого поєдинку в хевівейті невдовзі вийде на новий рівень. Британському боксеру та його оточенню доведеться визначитися щодо нової пропозиції.

"Наскільки я знаю, команда Ф'юрі незабаром отримає офіційну письмову пропозицій про поєдинок. Їм і Тайсону після цього доведеться ухвалити рішення погодитися чи відмовитися від бою. Усе залежне від нас, щоб цей поєдинок відбувся, ми зробили, тож тепер м'яч на половині Ф'юрі", – розповів Красюк.

На думку промоутера, потенційний бій у Саудівській Аравії в грудні стане вершиною кар'єри "Циганського Короля". Подальше ж затягування перемовин в оточенні Усика сприймуть за несерйозність. За такого розвитку подій команда українця наполягатиме на відмові чемпіона WBC від пояса.

Раніше компанія K2 Promotions виграла торги на проведення бою між Усиком і британцем Дюбуа. Призовий фонд поєдинку розділять у пропорції 75/25 на користь чемпіон. Отже, Усик заробить за бій, який планують провести в серпні у Польщі, орієнтовно 6 млн доларів.

До слова, раніше збірна України з дзюдо відмовилася від виступів на Гран-прі в Душанбе.

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Олександр УсикБоксТайсон Ф'юрі