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Усик – Фьюри. Команда украинца анонсировала новое предложение о бое

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Окружение украинского боксера Александра Усика объявило о близком возобновлении переговорного процесса с представителями скандального британца Тайсона Фьюри.

Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24.

Сага вокруг объединительного поединка в хевивейте вскоре выйдет на новый уровень. Британскому боксеру и его окружению придется определиться относительно нового предложения.

"Насколько я знаю, команда Фьюри вскоре получит официальное письменное предложение о поединке. Им и Тайсону после этого придется принять решение согласиться или отказаться от боя. Все зависимое от нас, чтобы этот поединок состоялся, мы сделали, поэтому теперь мяч на половине Фьюри", – рассказал Красюк.

По мнению промоутера, потенциальный бой в Саудовской Аравии в декабре станет вершиной карьеры "Цыганского Короля". Дальнейшую же затяжку переговоров в окружении Усика воспримут как несерьезность. При таком развитии событий команда украинца будет настаивать на отказе чемпиона WBC от пояса.

Ранее компания K2 Promotions выиграла торги по проведению боя между Усиком и британцем Дюбуа. Призовой фонд поединка разделят в пропорции 75/25 в пользу чемпиона. Следовательно, Усик заработает за бой, который планируется провести в августе в Польше, ориентировочно 6 млн долларов.

К слову, ранее сборная Украины по дзюдо отказалась от выступлений на Гран-при в Душанбе.

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Александр УсикБоксТайсон Фьюри