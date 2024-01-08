Усик – Ф'юрі. Колишній чемпіон світу обрав фаворита битви чемпіонів

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 17 лютого в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Про цей поєдинок давно говорили, ми давно не бачили непереможного абсолютного чемпіона світу. Думаю, ви знаєте, по чий бік я. Тож я тут дуже упереджений. Я впевнений, що Тайсон зробить свою справу та стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Це буде круто. Знаю, що цього разу Ф'юрі від старту до фінішу зробить все правильно", – заявив Паркер.

Наприкінці грудня новозеландець здолав американця Деонтея Вайлдера під час великого вечора боксу в Ер-Ріяді. Колишній чемпіон переміг опонента за одностайним рішенням суддів. До поєдинку з Вайлдером Паркер готувався разом із Ф'юрі.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті з часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Ще до поєдинку з'явилося коло претендентів на перший бій з абсолютним чемпіоном у новому статусі. Серед них – обов'язковий претендент IBF Хрговіч, а також невдахи хевівейту останніх років на кшталт Вайлдера, Паркера та Джошуа.